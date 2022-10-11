Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

11.10.2022 17:00
Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

Ordu gelişmesine göre Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu aranması bulunan 26 şahıs yakalandı, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu aranması bulunan 26 şahıs yakalandı, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar sonucu 32 şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. Çalışmalarda ayrıca değişik suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı, bunlardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı - Son Dakika
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