İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar sonucu 32 şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. Çalışmalarda ayrıca değişik suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı, bunlardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı - Son Dakika

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