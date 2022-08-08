Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

08.08.2022 18:28
Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Gelen Ordu haberine göre Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (64) yönetimindeki 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü ile E.T.'nin (22) kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İ.T. (69) hayatını kaybetti, M.T. (53) isimli kadın da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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