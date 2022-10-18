İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlar düzenlendi. Altınordu , Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 517 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 41 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza ve 1 kök kenevir ele geçirildi.

Ordu 'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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