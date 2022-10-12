Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Kaledere ve Atatürk Mahallesi'nde eş zamanlı gece operasyonu düzenlendi. Operasyonda U.E., C.M. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, esrar ve metamfetamin madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan U.E. adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şahsın ise işlemleri sürüyor. - ORDU