Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

12.10.2022 00:58
Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Ordu haberleri... Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Kaledere ve Atatürk Mahallesi'nde eş zamanlı gece operasyonu düzenlendi. Operasyonda U.E., C.M. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, esrar ve metamfetamin madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan U.E. adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şahsın ise işlemleri sürüyor. - ORDU

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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