Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 32 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 32 şahıs yakalandı

18.10.2022 15:26
Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 32 şahıs yakalandı

Ordu haber... Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen asayiş çalışmaları sonucu aranması bulunan 32 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 18'i tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen asayiş çalışmaları sonucu aranması bulunan 32 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toplamda 26 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda ayrıca aranması olan 32 şahıs yakalanırken, bu şahsılardan 18'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 32 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 32 şahıs yakalandı - Son Dakika
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