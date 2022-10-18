Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 32 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen asayiş çalışmaları sonucu aranması bulunan 32 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toplamda 26 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda ayrıca aranması olan 32 şahıs yakalanırken, bu şahsılardan 18'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU