Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika
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Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

11.10.2022 17:28
Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

Ordu bölgesinden gelen habere göre Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 10 bin 393 araç denetlendi.

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 10 bin 393 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 42 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 67 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 818 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 92 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 78 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 59 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptıkları diğer denetimler ile birlikte toplamda 10 bin 393 araç kontrol edilirken, 2 bin 497 araç sürücü hakkında işlem yapıldı, 110 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika

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