Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi

18.10.2022 15:26
Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi

Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 134 araç denetlendi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 134 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 41 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 102 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 625 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 74 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 70 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 49 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 134 araç kontrol edildi, 2 bin 109 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 106 araç trafikten men edildi ve 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Ordu 3. sayfa haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: 'Ben sürmüyordum' Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: 'Ben sürmüyordum'
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:31 Olimpiyat elemelerine başörtüsüz çıkan İranlı kadın sporcunun ortadan kaybolduğu belirtildi
15:26 Enerji Bakanı Dönmez: 41 işçimizin hayatını kaybettiği maden ocağında ağustosta yapılan denetimde sorun tespit edilmedi
15:25 Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı
15:14 17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı
15:12 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur" sözlerine yanıt verdi: Seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini de ben alıyorum
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 16:08:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement