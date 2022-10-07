Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

07.10.2022 17:11
Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Ordu haberler... ORDU (İHA) – Ordu'da refüjde unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

ORDU (İHA) – Ordu'da refüjde unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yerine getirdikleri esnada refüjde gördükleri bir valizden şüphelendi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, fiziki kontrol yaptıktan sonra fünye yardımı ile valizi patlattı. Valizin boş çıkması üzerine yol yeniden ulaşıma açıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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