Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonu ve emtia kaçakçılığı suçundan Ordu merkezli yürütülen planlı çalışma sonucu, Giresun , Mardin ve Şırnak illerinde toplam 8 şüpheliye yönelik 12 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu 3. sayfa: Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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