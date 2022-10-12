Ordu 3. sayfa: Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ordu 3. sayfa: Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

12.10.2022 00:58
Ordu 3. sayfa: Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Gelen Ordu haberlerine göre Ordu merkezli yürütülen kaçak cep telefonu operasyonunda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu merkezli yürütülen kaçak cep telefonu operasyonunda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonu ve emtia kaçakçılığı suçundan Ordu merkezli yürütülen planlı çalışma sonucu, Giresun, Mardin ve Şırnak illerinde toplam 8 şüpheliye yönelik 12 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 adet kaçak cep telefonu ile 180 adet kaçak emtia ürün ele geçirilirken, yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu 3. sayfa: Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu 3. sayfa: Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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