ORDU 70 yaşında, balkonda söylediği türkülerle komşularını eğlendiriyor - Son Dakika

70 yaşında, balkonda söylediği türkülerle komşularını eğlendiriyor

ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Hüsnü Özkul (70), evinin balkonundan türkü söyleyerek komşularını neşelendiriyor. Özkul'un görüntüleri, sosyal medyada beğeni topluyor.

Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Hüsnü Özkul, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle evinde kalarak kendisini izole ediyor. Hüsnü Özkul, evinin balkonundan türkü söyleyerek komşularına moral veriyor. Evinin balkonunda her gün türkü söyleyen Özkul'a komşuları da evinin pencere ve balkonlarından alkışla destek veriyor. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kayda alınan Özkul'un görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor, takipçilerin de beğenisi topluyor.

'TÜRKÜYLE EĞLENİYORUZ'

Yasağa herkesin uyması gerektiğini hatırlatarak 'evde kalın' çağrısında bulunan Hüsnü Özkul, 'Evde kalıyorum, türkü söylüyorum, mahalleyi neşelendiriyorum. Stres yaparsak bunu yenemeyiz. Türkü söyleyip, eğleniyoruz. Önce Allah'a güveniyoruz. Başkomutanımız Tayyip Erdoğan'a güveneceğiz, o bizi darda koymaz. Kendimizi de evde izole edeceğiz. Sokaklarda dolaşıp gezersek bu olmaz. Sadece benim evde kalmamla bu zor. Bu kurallara uyalım, evde kalalım. Bunu bu şekilde dışarıda gezerek yenemeyizö dedi.

'BİZ DE ONU ALKIŞLIYORUZ'

Mahalle halkından Olgun Çekinkaya ise, 'İnşallah bu virüsü böyle gülerek, eğlenerek yeneceğiz. Hüsnü amcanın videosunu sosyal medyadan izledim, çok beğendim. İnsanlarımız biraz daha duyarlı olması lazım. Bir aydır ben evdeyim dışarı çıkmıyorum, zorunlu 3-4 kez çıktım. Hüsnü amcanın komşusu kız kardeşim var. Buraya gelip kapıdan görüşüp geri gidiyorum. Gelince Hüsnü amca türkü söylerken denk geldim, ben de türküyü dinleyip alkışladımö diye konuştu.