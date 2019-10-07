Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü

8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Batuhan Artçı'nın okuldaki sırasında fotoğrafı ve çiçekler bırakıldı.

Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) okuduğu Korgan ilkokulundaki sınıfına, öğretmenleri tarafından oturduğu sıraya çerçeveli fotoğrafı ve çiçek bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş okulu ziyaret ederek taziyede bulundu. Ordu Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından Batuhan Artçı'nın cenazesi Korgan Yenipınar mahallesi Merkez Cami avlusuna getirildi. Cenazede güçlükle ayakta duran baba Ahmet Artçı taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Artçı'nın cenazesi Yenipınar Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.