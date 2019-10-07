Son Dakika Haberleri: Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü
Son Dakika Güncel Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü

Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü

35 dakika önce

8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldüORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.

8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Batuhan Artçı'nın okuldaki sırasında fotoğrafı ve çiçekler bırakıldı.

Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) okuduğu Korgan ilkokulundaki sınıfına, öğretmenleri tarafından oturduğu sıraya çerçeveli fotoğrafı ve çiçek bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş okulu ziyaret ederek taziyede bulundu. Ordu Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından Batuhan Artçı'nın cenazesi Korgan Yenipınar mahallesi Merkez Cami avlusuna getirildi. Cenazede güçlükle ayakta duran baba Ahmet Artçı taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Artçı'nın cenazesi Yenipınar Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü

Kalp Krizi, Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katili hakim karşısına çıkıyor Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını gözünü kırpmadan öldürdü Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:06:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]