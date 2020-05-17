ORDU ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı - Son Dakika

ORDU ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındıABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı ABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların, tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 296 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla ABD'nin Houston kentinden Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan 288'i havalimanında hazır tutulan otobüslerle Trabzon'a gönderilirken, 8'i ise aynı uçakla İstanbul'a gitti. 296 kişi, 14 gün süreyle yurtlarda karantinada tutulacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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