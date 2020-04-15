Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ordu'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyelerine başlandı. Jandarma ekipleri, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi alırken, cezaevinden tahliye edilen hükümlüler, otobüslere binerek, ayrıldı. Hükümlülerin, otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak, oturdukları da gözlendi. Polis ve jandarmanın cezaevi çevresindeki denetimleri sürüyor.

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