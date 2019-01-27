Son Dakika Haberleri: Ordu AK Parti Adayı Güler İsviçre'nin Davos'u Varsa, Ordu'nun Çambaşı'sı Var

Ordu AK Parti Adayı Güler İsviçre'nin Davos'u Varsa, Ordu'nun Çambaşı'sı Var

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivali düzenlendi.

Ordu AK Parti Adayı Güler İsviçre'nin Davos'u Varsa, Ordu'nun Çambaşı'sı Var, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İsviçre'nin Davos'u varsa Türkiye'nin Çambaşı'sı varö dedi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen kar festivaline yüzlerce vatandaş katıldı. Çambaşı Kayak Merkezi ve Yayla Merkezi'nde düzenlenen festivalde, vatandaşlar kayak ve kızaklarla kayarak, karın tadını çıkardı. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı yaylasının bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.Güler, Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün Ordu'da kayak merkezini açacağız hem de kar festivalini başlatacağız. Geçen hafta İsviçre'nin Davos kentinde olacaktım fakat Ordu'yu tercih ettim. Çambaşı Davos'tan çok daha güzel, çok daha çekici bir yer. Bu bölge tabiat güzellikleri ve kendine has özellikleri bambaşka bir cazibe taşıyor. Denize en yakın kayak merkezi olmakla birlikte mükemmel bir kar yapısı var. Tabiat güzellikleriyle, etiyle harika bir yerde bulunuyoruz. Çambaşı'nı Türkiye'nin bir çekim merkezi yapmayı planlıyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti

Aynı zamanda burası bir gastronomi merkezi olmakla birlikte doğal tıpla ilgili çekim merkezi de olabilir. Çünkü bu bölge kendine has bitkileri ve ürünleriyle oksijeni en yüksek olan bölgelerimizden bir tanesidir. Bu bölgenin özellikle eti de çok meşhur. Yeşilyolla birlikte burada mükemmel bir tesis kasanmış olacağız. Özellikle kayak konusunda hassas olan, kayak merkezlerine ilgi duyan kişiler için burası pistiyle, telesiyejiyle bulunmaz bir yer. Bu güzel çalışmaları bugün burada milletimize duyurmak istiyoruz. İsviçre'nin Davos'u varsa Türkiye'nin Çambaşı'sı var. Burası için şöyle bir slogan da kullanmak istiyoruz Temiz hava için Çambaşı, denize yakın kayak için Çambaşı, en lezzetli et için Çambaşı dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:15 Kaynak: DHA

İsviçre, Ordu, Çambaşı, Güncel
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