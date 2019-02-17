Ordu Ak Partili Güler Orduspor İçin Kapsamlı Bir Model Düşünüyoruz
47 dakika önce
Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler Orduspor'un eski günlerine dönmesi için kapsamlı projelerinin olduğunu belirterek, 'Orduspor için kapsamlı bir model düşünüyoruz.
Ak Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler Orduspor
'un eski günlerine dönmesi için kapsamlı projelerinin olduğunu belirterek, 'Orduspor için kapsamlı bir model düşünüyoruz. Orduspor'u uygulayacağımız güzel modellerle iyi bir hale getireceğiz. Belki de Orduspor eski günlerini daha da aşacakö dedi. AK Parti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi
Güler, Orduspor'un 19 Eylül
stadyumundaki veda maçı olan Orduspor-Gölköyspor müsabakasını izledi. Maçın ikinci yarısında tribün liderinin davetiyle müsabakayı taraftar tribününe giderek vatandaşlarla izleyen Güler, taraftarlarla elindeki simidini paylaştı. Maç sırasında eski günlerini yeniden yaşadığını belirten Güler, Maçın ikinci yarısında Orduspor'umuzun tribün lideri yanıma gelip, beni taraftarların arasında maçı izlemeye davet etti. Bende teklifi kabul ettim ve maçın ikinci yarısını taraftarlarımızın arasında izledim. Benim için de güzel bir değişiklik oldu. Taraftarlarımızla bir arada maçı izlerken eski günleri tekrar yaşadımö dedi.
'ORDUSPOR İÇİN KAPSAMLI BİR MODEL DÜŞÜNÜYORUZ'
Orduspor'u eski günlerindeki başarılarına kazandırmak için projelerinin olduğunu aktaran Güler, '19 Eylül stadındaki son maç oynandı. Orduspor gönlümüzün takımı ve takımıza eski gücünü kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili projelerimiz var. Ordu'da hem profesyonel takımımıza hem de amatör sporcularımıza çok büyük katkılarda bulunmak istiyoruz. Ordu gerçekten çok kabiliyetli, yetenekli sporcuların bulunduğu bir yer. Sadece futbolda değil voleybolda, judoda, karatede, güreşte başarılı olan bir ilimiz. Bu başarıları yeni alanları da eklemek istiyoruz. Takımlarımızı bundan sonra daha üst liglerde görmeyi hedefliyoruz. Ordu'nun hak ettiği yere biran önce gelmesi lazım. Bunun için çok kapsamlı bir proje hazırladık. Bu projeler sonucunda Ordu adından çok güzel bir şekilde bahsettirecek. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Orduspor için kapsamlı bir model düşünüyoruz. Orduspor'u uygulayacağımız güzel modellerle iyi bir hale getireceğiz. Belki de Orduspor eski günlerini daha da aşacakö diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:31 Kaynak: DHA
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