Ordu Akkuş'ta 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

ORDU'nun Akkuş ilçesine bağlı Du¨gˆencili Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akkuş ilçesine bağlı Du¨gˆencili Mahallesi'nde yapılan testler sonucu koronavirüs vakaları tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Koronaviru¨s salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu I·li Akkus¸ I·lc¸esi Du¨gˆencili Mahallesi'nde 27.04.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ikinci degˆerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, so¨z konusu mahalle ile olan giris¸ c¸ıkıs¸ların kapatılmasına oy birligˆi ile karar verilmis¸tir" denildi.