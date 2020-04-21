ORDU Almanya'da 210 Türk vatandaşı, Ordu'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ORDU Almanya'da 210 Türk vatandaşı, Ordu'ya getirildi - Son Dakika

ORDU Almanya'da 210 Türk vatandaşı, Ordu'ya getirildi

21 dakika önce

Almanya'da 210 Türk vatandaşı, Ordu'ya getirildiALMANYA'dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Almanya'da 210 Türk vatandaşı, Ordu'ya getirildi

ALMANYA'dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan THY'ye ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi. Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'a gönderilerek, karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda kalacağı belirtildi.

ORDU Almanya'da 210 Türk vatandaşı, Ordu'ya getirildi

Almanya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:44 Kaynak: DHA

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