Ordu Altınordu Belediyesi kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarına Mobil Sağlık Tarama Aracı ile destek veriyor - Son Dakika
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Ordu Altınordu Belediyesi kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarına Mobil Sağlık Tarama Aracı ile destek veriyor

Ordu Altınordu Belediyesi kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarına Mobil Sağlık Tarama Aracı ile destek veriyor

03.12.2021 02:11

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ordu'nun ilk Mobil Sağlık Tarama Aracı toplum sağlığının korunması adına yapılan çalışmalarda aşı hizmetini de Altınorduluların ayağına taşıdı.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ordu'nun ilk Mobil Sağlık Tarama Aracı toplum sağlığının korunması adına yapılan çalışmalarda aşı hizmetini de Altınorduluların ayağına taşıdı.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ordu'nun ilk Mobil Sağlık Tarama Aracı toplum sağlığının korunması adına yapılan çalışmalarda aşı hizmetini de Altınorduluların ayağına taşıdı.

Vatandaşların hastaneye gitmekte kararsızlık yaşadıkları Kovid-19 sürecinde Mobil Sağlık Tarama Aracı ile temel sağlık hizmetlerini vatandaşların kapısına götüren Altınordu Belediyesi aşı çalışmalarına Mobil Sağlık Tarama Aracı ile destek veriyor. Altınordu Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yapılan programla kırsal mahallelerde yürütülen aşı çalışmalarında hizmet veren Mobil Sağlık Tarama Aracı hem aşı kampanyasına destek veriyor hem de Röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılabilen son sistem teknoloji ile hastane konforu ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.

Pandemi sürecinin başından itibaren büyük bir özveri tutkusu ile çalışan sağlık emekçileri ile birlikte Gökömer mahallesinde yürütülen sağlık kontrolü çalışmalarında görev alan Altınordu Belediyesi ekipleri, sağlık tarama aracı ile vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetleri sunulmasına katkıda bulundular. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Ordu Altınordu Belediyesi kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarına Mobil Sağlık Tarama Aracı ile destek veriyor - Son Dakika


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