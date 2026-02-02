Ordu Arıcıları 2026 Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
Ekonomi

Ordu Arıcıları 2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Ordu Arıcıları 2026 Sezonuna Hazırlanıyor
02.02.2026 10:20
Ordu, 600 bin kovan ile en fazla bal üretimi yapan il. Arıcılar, bakım hazırlıklarına başladı.

Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar 2026 yılı sezonu için hazırlıklarına başladı.

600 bin kovan varlığı ile Ordu, Türkiye'de en fazla bal üretimi yapan il konumunda. 3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu ilde yaklaşık 10 bin aile, geçimini bu sektörden sağlıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerini dolaşarak bal üreten Ordulu gezgin arıcılar, 2025 yılında yaklaşık 18 bin ton üretim yaptı.

2025 yılını verimli geçiren arıcılar, kar yağışı ve soğuk havaların ardından bahar bakımları için hazırlıklara başladı. Arıcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerine ödenen kovan başı destekleri can suyu olarak gördüklerini, sahte ballara karşı yapılan denetimlerin ise balın hak ettiği değere ulaşması adına önemli olduğunu söyledi.

"Desteklerin bakım öncesi ödenmesi arıcıları memnun etti"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kovan başı destek ödemelerinin, bu sene arı bakımlarının başlayacağı zamanın öncesinde hesaplara yatırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bu desteklemeleri alan arıcıların bakım hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Çiftçi, arıcıların 2026 sezonuna en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydetti.

"Balımızın hak ettiği değere ulaşması için mücadele ediyoruz"

Çiftçi, 2025 yılında Ordu'da yaklaşık 18 bin ton bal üretimi yapıldığını belirterek, "Ordu'da 600 bin kovan varlığımız var. Sezon şartları ne getirir bilinmez, şu anda küresel ısınma var, bunlardan etkilenmezsek en iyi şekilde üretim yapacağız diye düşünüyoruz. 2026 yılının tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm maliyetleri hesaplayıp balın hak ettiği değere ulaşması için mücadele ediyoruz" dedi.

Arıcılar, sahte bala karşı yürütülen mücadelelerden memnun

Bakanlık tarafından geçen yıllarda belirli yerlere yapılan baskınlar olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu baskınlardan dolayı bal fiyatlar hak ettiği değere gidiyor. İnşallah bundan sonra da bakanlığımızın denetimleri devam eder. Hem üreticilerimiz, hem de tüketicilerimiz kazanır" diye konuştu.

"Şu anda yapacağımız bakımlar önemli"

Yaklaşık 33 yıldır arıcılık yapan Coşkun Baş ise yeni sezona hazırlandıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık, kış sezonu sonrası bakımlarımıza başlıyoruz. Geçimimizi arıcılıktan sağlıyoruz, sene boyunca bal üretimlerimizi yapıyoruz. Şu anda yapacağımız bakımlar önemli. Arılarımız kar altından yeni çıktı. Yiyecek ve ilaçları var mı diye kontrol ediyoruz. Beslemelerini kontrol edip, yayla zamanına hazırlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Ordu, Son Dakika

