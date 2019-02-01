Ordu Asker Eğlencesinde Horon Oynarken Kalp Krizi Geçirdi, Hastanede Öldü
50 dakika önce
Ordu'da yakın akrabasının asker uğurlama eğlencesinde horon oynadığı sırada aniden kalp krizi geçirip yere yığılan Şenel Yazan (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'da yakın akrabasının asker uğurlama eğlencesinde horon oynadığı sırada aniden kalp krizi geçirip yere yığılan Şenel Yazan (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu
ilçesi, Karacaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Şenel Yazan, vatani görevini yapacak olan akrabası Samet Çapkın için Kil Ocağı mevkiinde düzenlenen uğurlama gecesine katıldı. Davul zurna eşliğinde eğlenceye eşlik edip horon oynayan Yazan, aninden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yazan, ihbar üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Acı haber üzerine hastane önüne gelen Yazan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Asker uğurlama gecesine katılan akrabasının ölümüyle üzüntü yaşayan gencin ise, 3 gün sonra askeri birliğine teslim olacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:04 Kaynak: DHA
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