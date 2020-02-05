Ordu aybastı'da heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi-1 - Son Dakika

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Ordu aybastı'da heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi-1
6 saat önce
ORDU Aybastı'da heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi-1.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
ORDU Aybastı'da heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi-1
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