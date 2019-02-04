Ordu Balı İhracat Atağında

Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Arıcılık Enstitüsü tarafından yürütülen 'Arım, Balım Peteğim' projesi kapsamında yapılan bal paketleme tesisinin önemi, düzenlenen panel ile Ordulu arıcılara anlatıldı.

Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Arıcılık Enstitüsü tarafından yürütülen 'Arım, Balım Peteğim' projesi kapsamında yapılan bal paketleme tesisinin önemi, düzenlenen panel ile Ordulu arıcılara anlatıldı.



Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan 'Arım Balım Peteğim Projesi', arıcılık sektörünün gelişmesi ve rekabetçiliğinin artırılması için 10 milyon euro yatırım yapılarak, dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'yi ilk sıralara taşımayı hedefliyor.



Proje bünyesinde kurulan ve projenin faydalanıcı kurumu olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı akredite Arı Ürünleri Laboratuvarı ile proje paydaşları tarafından kurulan BALMER A.Ş. tarafından işletilen işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve danışmanlık hizmet birimlerinden oluşan ortak kullanım tesisinin önemi, Ordulu arıcılara anlatıldı.



"Almanya'ya 300 ton bal ihraç edildi"



Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kurulan BALMER şirketi sayesinde bir miktar bal alımı gerçekleştiğini, buna bağlı olarak fiyatlarda da yükseliş olduğunu söyledi. Alınan balların çoğalmasıyla birlikte fiyatların daha da artacağını düşündüklerini aktaran Çiftçi, yaklaşık 300 ton balın da Almanya'ya ihraç edildiğini dile getirdi. Bal fiyatlarının yükselme konusunda çalışmaların devam ettiğini anımsatan Çiftçi, BALMER'e destek olunduğu sürece ilerleyen zamanlarda Ordu'nun ballarının daha çok alana ulaşabileceğini ifade etti.



"Ordu balını marka yapmalıyız"



AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu arıcılık denilince akla gelen ilk ilin Ordu olduğunu söyledi. Arıcıların eksikleri konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen Vekil Gündoğdu, bal paketleme tesisi sayesinde Türkiye'de satılan balın güvencesi ve satılan ürünün marka değerinin ön plana çıktığını vurgulayarak, "Bu tesisin önemini, kurulan bu şirketin önemi ilerleyen yıllarda daha da iyi anlaşılacaktır. Bizler Ordulu arıcılar olarak balımızın kalitesinin daha da yükseğe çıkartmamız lazım. Balın kalitesini arttırıldığı zaman daha iyi satılacaktır" dedi.



Markalaşmanın öneminden de bahseden Vekil Gündoğdu, "Hep birlikte Ordu balını dünya markası yapmalıyız. O zaman balımızın fiyatını daha yüksek rakamlara satarak, verilen emeklerin karşılığını alacağız. Bunun için şirketin ve tesisin önemi çok büyük. Allah'ın izniyle üzerimize ne düşerse yapmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.



"Ordulu arıcılara 250 milyon destek"



Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Ordu'da yaklaşık 600 bin kovan varlığı ve 17 bin ton bal üretimi ile ülkenin bal üretiminde ilk sırada yer aldığını hatırlattı. Ordu'da yaklaşık 3 bin ailenin arıcılık ile geçimini sağladığını ifade eden Vali Yardımcısı Öztürk, arıcıların bal üretimi ile Ordu ekonomisine yılda yaklaşık 250 milyon TL katkı sağlandığını da vurguladı. Arıcılık sektörünün güçlenmesi ve sürdürebilirlik üretimin sağlanması amacıyla birçok alanda destek verildiğini söyleyen Öztürk, kovan başına 10 TL olmak üzere 2018 yılında Ordu'daki arıcılara toplam 5 milyon 400 bin TL destekleme ödemesi yapılacağını belirterek, "Bu tutar, 1 Şubat Cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. Ülke genelinde 2016 yılında uygulamaya başlanan 'Genç Çiftçi' projesi ile, gençlerimizin arıcılık faaliyeti yaparak, yeni bir iş koluna sahip olmalarını sağlamak amacıyla kişi başına 40 adet arılı kovan ve arıcılık malzemesi verilmek sureti ile son 3 yılda ilimizde toplam 59 genç çiftçimize 1 milyon 800 bin TL tutarında hibe desteği verilmiştir" diyerek, bal üretiminde verim ve kaliteyi arttırmak, arı ürünleri ile çeşitliliği sağlamamak amacıyla çeşitli projelerin sürdüğüne dikkat çekti.



AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, daire başkanları, kurum müdürleri ve arı yetiştiricilerinin de katıldığı programda, konuşmaların ardından BALMER Paketleme, Pazarlama, Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser tarafından katılımcılara video gösterimi ve sunum yapıldı. - ORDU

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti

Çok Nadir Rastlanan Kar Ruloları İngiltere'de Görüntülendi

Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı

Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu