Ordu Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika

Ordu Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

7 saat önce

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ordu Barosu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması, System.String[]

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Komisyon başkanı Birsen Uçar, baro binasında yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyadaki emekçi kadınlarının, kendilerini ailede, toplumda siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit birey olarak görmeyen zihniyetlere yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerinin dile getirildikleri mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Bugün yürütmekte oldukları mücadelede çok daha fazla dayanışmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:


"Ülkemizde toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlar ne yazık ki eşit bir şekilde eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşamamakta, kültürel ve siyasal alanda yeterince temsil edilememektedir. Kadınların büyük çoğunluğu yoksul ve emekçidir. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile korunan kadının insan haklarının ihlal edilmemesi için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir."


Ordu Barosu Başkanı Murat Haluk Poyraz da dezavantajlı gruplar olarak kabul ettikleri kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik faaliyetleri olduğunu kaydetti.

Toplantıya, çok sayıda kadın avukat da katıldı.

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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