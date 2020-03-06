Ordu Barosu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ordu Barosu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika

Ordu Barosu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

6 saat önce

Ordu Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir program düzenlenerek, basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ordu Barosu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması, System.String[]

Ordu Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir program düzenlenerek, basın açıklaması gerçekleştirildi.


Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir basın açıklaması düzenlendi. Baro hizmet binasında düzenlenen açıklamada, Ordu Barosu Başkanı Av. Murat Haluk Poyraz, dezavantajlı gruplar olarak kabul ettikleri, kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik bir takım faaliyetlerinin olduğunu söyledi. Poyraz, Ordu'da görev yapan kadın avukat sayısının arttığına işaret ederek, bütün kadınların gününü kutladı.


Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Birsen Uçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyadaki kadınların kendilerini tüm alanda eşit bir birey olarak eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerinin dile getirildiği mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi. Bu mücadelede çok fazla dayanışmaya ihtiyaçları olduğuna değinen Uçar, "Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olacağının çığlığını omuz omuza vererek atmak durumundayız. Ülkemizde toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlar ne yazık ki eşit bir şekilde eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşamamakta, kültürel ve siyasal alanda yeterince temsil edilememektedir. Kadınların büyük çoğunluğu yoksul ve emekçidir. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile korunan kadının insan haklarının ihlal edilmemesi için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.


Çok sayıda kadın avukatın da katıldığı açıklamada Av. Birsen Uçar ayrıca, tüm kadınların 8 Mart Dünya Günü'nü kutladı. - ORDU

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Süleyman Soylu duyurdu! 40 özel harekat polisi Ordu'dan Yunanistan sınırına doğru yola çıktı Atlas okyanusuna yakın yerlerde yaşayan "Mücevher kalamarı" Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı! 410 bin TL verdiler satmadı

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu Barosu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]