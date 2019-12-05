Ordu Barosu'ndan Ceren Özdemir cinayeti yasal sürecine ilişkin açıklama

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, Ceren Özdemir'in katil zanlısının yargılanma sürecine ilişkin, "Zanlıyı savunmak zanlının suçlu olup olmadığına ilişkin bir tartışma değildir, hukuk kurallarının tam eksiksiz olarak uygulanması, ileride yargılama aşamasında verdiği ifadenin sıhhati ve sağlığı açısından önem arz ediyor. Yasal mecburiyet ve şekli mecburiyet açısından arkadaşlarımız, baromuz üyesi meslektaşlarımız görevlerini ifa ediyorlar." dedi.

Poyraz, Ordu Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Ceren Özdemir'in katil zanlısını kısa sürede yakalayarak adalete teslim eden Valilik, Emniyet Teşkilatı ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına Ordu Barosu tüzel kişiliği adına teşekkür etti.

Yasal sürece değinen Poyraz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğü ve Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince cezası, ağır ceza mahkemesi yargılamasını gerektiren suçlarda avukat talep edilmesi halinde avukat görevlendirmemiz yasal bir mecburiyet. Zanlı için de hem rahmetli kızımıza işlediği cinayet suçundan hem de polis memuru arkadaşlarımıza karşı işlediği yaralama suçundan dolayı iki ayrı müdafi görevlendirmiştir. Meslektaşlarımız görevlerini şu an itibarıyla ifa ediyorlar." diye konuştu.

Poyraz, "Bu avukatlar zanlıyı savunacaklar değil mi?" sorusuna, "Şimdi evet, zanlının müdafisi olarak kalacaklar. Burada bir konuya açıklık getirmek isterim. Yasal mecburiyetten kaynaklanan bir durumdur. Zanlıyı savunmak zanlının suçlu olup olmadığına ilişkin bir tartışma değildir, hukuk kurallarının tam eksiksiz olarak uygulanması, ileride yargılama aşamasında verdiği ifadenin sıhhati ve sağlığı açısından önem arz ediyor. Yasal mecburiyet ve şekli mecburiyet açısından arkadaşlarımız, baromuz üyesi meslektaşlarımız görevlerini ifa ediyorlar." yanıtını verdi.

"Ailemizin yanında yer alacağız, yardımcı olacağız"

"Öldürülen kızımız için de aynı şeyi yapacak mı baro?" şeklindeki üzerine Poyraz, şunları söyledi:

"Kesinlikle yapacağız. Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz, anbean gelişmeleri, soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Hatta bugün Ordu Barosu olarak sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin birtakım haksız eleştiriler, kelimeyi, hukukçu kimliğime sığınarak yumuşatıyorum, çok daha ağır ifadeler kullanmak gerekir ama bu haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk, tespit ettiğimiz sosyal medya hesaplarıyla ilgili gereğini yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız başka tespit ettikleri hesaplar ve paylaşımlar varsa lütfen Ordu Barosu ile paylaşsınlar, biz gereğini yapacağız. Ailemizin yanında hem savcılık aşamasında, soruşturma aşamasında hem de dava kovuşturma aşamasında Kadın Hakları Komisyonumuz ve Ordu Barosu tüzel kişiliği başkanlığı olarak yanında yer alacağız, yardımcı olacağız."

Poyraz, basına birçok bilginin intikal ettiğini vurgulayarak, soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde içerikle ilgili çok fazla bir şey paylaşamadığını aktardı.