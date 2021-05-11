Ordu, Bayburt ve Artvin'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Ordu, Bayburt ve Artvin'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

11.05.2021 00:15
Ordu, Bayburt ve Artvin'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi, System.String[]

Ordu, Bayburt ve Artvin'de sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

Ordu, Bayburt ve Artvin'de sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

Kentte toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araç konvoyuyla Memur-Sen Ordu Şubesi önüne geldi.

Grup zaman zaman, tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kudüse selam direnişe devam" şeklinde slogan attı.

Grup adına konuşan Diyanet-Sen Ordu Şube Başkanı ve Memur-Sen Başkan Vekili Kerim Alptekin, işgal altındaki Filistin'e yapılan saldırıları kınamak, İsrail'in uyguladığı politikayı protesto etmek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Terörist İsrail'in hayasız davrandığını ifade eden Alptekin, "Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altına eziliyor, Mescid'-i Aksa gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından, toplanan kalabalık araçlarıyla şehir turu attı.

Bazı apartmanların balkonlarından da vatandaşlar alkışlayarak gruba destek oldu.

Bayburt

Bayburt'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Tarihi Saat Kulesi Meydanında bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı İlhami Polat, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Filistin'in kalacağını söyledi.

Polat, ne karar alınırsa alınsın Kudüs'ün sahipsiz olmadığını vurgulayarak, "Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacaktır. İnanıyoruz ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacaktır. Bu hak, insanlık ve adalet mücadelesidir." diye konuştu.

Düzenlenen araç konvoyuna katılan vatandaşlar Filistinlilere destek vererek, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Araç sürücüleri Cumhuriyet ve Akşemsettin caddelerinde konvoy oluşturdu.

Artvin

Artvin'de sivil toplum kuruluşları İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

Memur-Sen öncülüğünde gerçekleştirilen protesto öncesi bazı STK, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar şehir girişindeki Köprübaşı mevkiinde toplandı.

Grup burada "Kahrolsun İsrail" sloganları atıp tekbirler getirerek Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Grup daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde şehit turu attı.

Konvoya katılan bazı vatandaşlar da araçların camlarından Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Konvoy sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce, "Filistin'de insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz" diye konuştu.

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Protesto, İsrail, Ordu, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu, Bayburt ve Artvin'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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