Son Dakika Haberleri: Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir için tören-2
Son Dakika Güncel Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir için tören-2 - Son Dakika

Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir için tören-2

6 saat önce

ORDU Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir için tören-2.

ORDU Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir için tören-2

Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir için tören-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
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