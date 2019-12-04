Son Dakika Haberleri: Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

ORDU Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

ORDU Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:47 Kaynak: DHA
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