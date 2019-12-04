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Ordu bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin ceren özdemir son yolculuğuna uğurlandı
7 saat önce
ORDU Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:47 Kaynak: DHA
ORDU Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden balerin Ceren Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
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