Ordu BİLSEM, Kanada'da düzenlenen robotik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
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Ordu BİLSEM, Kanada'da düzenlenen robotik yarışmasında birinci oldu

08.03.2022 16:03
Ordu BİLSEM, Kanada'da düzenlenen robotik yarışmasında birinci oldu

Ordu'da Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları "Black Storm" isimli robot ile Kanada'da düzenlenen First Robotics Competition yarışmasında birincilik elde etti.

Ordu'da Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları "Black Storm" isimli robot ile Kanada'da düzenlenen First Robotics Competition yarışmasında birincilik elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez 15 kişiden oluşan takımla, 24 Şubat - 6 Mart tarihlerinde Kanada'nın British Columbia Eyaleti Vancouver Victoria şehrinde gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden 26 takımın yer aldığı yarışmaya katıldı.

Belediyenin yazılım şirketi ORYAZ AŞ'nin de desteğiyle robotu hazırlayan öğrenciler, ilk kez bu yarışmaya katılan takımlar arasında birinciliği kazandı. Takım, "2022 Highest Rookie Seed Award Canadian Pasific Regional" ödülünü aldı.

BİLSEM öğrencileri ile beraberindeki heyeti, Ordu- Giresun Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve ORYAZ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Baş, öğretmenler ve veliler karşıladı.

Merkez Müdürü Tuncay Kaya, burada yaptığı konuşmada, büyük bir emeğin büyük bir başarı ile sonuçlandığını belirtti.

Öğrencileriyle gurur duyduğuna işaret eden Kaya, "Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızın yoğun çalışmasının sonucudur bu başarı. Biz gitmeden önce buna inanmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız ve birçok sponsorumuzun desteğiyle gittik. Giderken buna inandık ve inandığımız zaferi elde ederek geri döndük." ifadelerini kullandı.

Kaya, İstiklal Marşı'nı okutmanın, Türk bayrağını dalgalandırmanın ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Öğrenciler de verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını dile getirerek, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan ve destek veren herkese teşekkür etti.

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Mehmet Hilmi Güler, BİLSEM, Kanada, Ordu, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Ordu BİLSEM, Kanada'da düzenlenen robotik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika


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