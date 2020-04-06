Son Dakika › Güncel › ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor - Son Dakika
ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor
6 saat önce
ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor.
ORDU Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:58 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü