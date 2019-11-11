Son Dakika Haberleri: Ordu boya yüklü tır devrildi, karayolu beyaza büründü
Son Dakika Güncel Ordu boya yüklü tır devrildi, karayolu beyaza büründü

Ordu boya yüklü tır devrildi, karayolu beyaza büründü

6 saat önce

Boya yüklü TIR devrildi, karayolu beyaza büründüORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, virajı alamayarak devrildi.

Boya yüklü TIR devrildi, karayolu beyaza büründü

ORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada, boya kutularının yola savrulduğu karayolu beyaza büründü.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Ünye'nin Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Uğur Dizdar (29) yönetimindeki 28 AAE 574 plakalı TIR, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. TIR'daki boya kutuları yola savruldu, karayolu beyaza büründü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Uğur Dizdar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre dururken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ordu boya yüklü tır devrildi, karayolu beyaza büründü

Karadeniz Sahil Yolu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:44 Kaynak: DHA
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