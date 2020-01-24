Ordu Boztepe'de kar nedeniyle yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Ordu Boztepe'de kar nedeniyle yoğunluk oluştu

6 saat önce

Ordu'nun önemli turizm alanlarından Boztepe, kar yağışının ardından gün boyunca 2 bin 600 kişiyi teleferik aracılığıyla misafir etti.

Ordu Boztepe'de kar nedeniyle yoğunluk oluştu, System.String[]

Ordu'nun önemli turizm alanlarından Boztepe, kar yağışının ardından gün boyunca 2 bin 600 kişiyi teleferik aracılığıyla misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, kentin gözde mekanlarından biri olan Boztepe'ye, etkili olan karla ziyaretçiler akın etti.

Şehirden 530 metre yüksekliğe sahip seyir terası konumundaki Boztepe'ye kar yağışının ardından vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Okulların tatile denk gelmesiyle yoğunluk yaşanan teleferikte uzun kuyruklar oluştu.

Karın ve manzaranın tadını çıkarmak isteyenler, teleferikle yapılan kısa bir yolculuk sonrası Boztepe'ye ulaşım sağladı.

Karın ardından beyaza bürünen Boztepe'de bazıları kartopu oynadı, bazıları da kardan adam yaptı. Kar yağışının ardından gün boyunca 2 bin 600 kişi teleferik kullanarak Boztepe'ye çıktı.

Boztepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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