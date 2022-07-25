Ordu bu kahramanlığı konuşuyor: Baba üç çocuğu, oğlu bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika
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Ordu bu kahramanlığı konuşuyor: Baba üç çocuğu, oğlu bir kadının hayatını kurtardı

25.07.2022 16:03

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan baba ve oğul denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuk ile bir kadının nefes borusuna kaçan yiyeceği Heimlich hareketiyle kurtarması ilçede büyük yankı buldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan baba ve oğul denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuk ile bir kadının nefes borusuna kaçan yiyeceği Heimlich hareketiyle kurtarması ilçede büyük yankı buldu.

Ünye'de aynı işletmeyi çalıştıran baba Ufuk Taslı ile oğlu Hakan Taslı, denizde boğulma tehlikesi yaşayan ve yaşları ufak olan üç çocukla bir kadının hayatını kurtardı. Baba Ufuk Taslı'nın denizde yüzen çocukları kurtarması ve oğlu Hakan Taslı'nın iş yerindeki müşterinin soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkarılış güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ufuk Taslı'nın, 21 Temmuz günü denizde çırpınan çocukları görmesi sonrası kurtarmak için hızlıca suya girmesi ve aynı iş yerinde nefes borusuna mısır ekmeği kaçan müşteri Serpil Güngör'e (50) yapılan ilk müdahale de yer alıyor. Olayın yaşanması sonrası aileler işletme sahiplerine teşekkür ederken, olayı duyanlar ise işletme sahiplerine uğrayarak teşekkür etmeye devam ediyor.

"ÜÇ ÇOCUĞUMUZU BOĞULMAKTAN KURTARDIK"

İşletmesinin hemen yanında bulunan denizde üç çocuğun çırpınışlarına müdahale ederek boğulmaktan kurtardığını söyleyen Ufuk Taslı, "Ben o sırada aşağıda işimin başında oturuyordum. O sırada müşterilerin paniklediğini, hareketlendiğini ve çocuk boğuluyor diyerek çığlıklarını duydum. Baktım insanlar o sahil kısmına koşarken bende koştum. Yukarıdan aşağı doğru koşarken kayalıklarda ayağım kaydı ve kumdan denize girmeye çalıştım. 3 çocuk denizin içerisindeydi. Biri tamamen dermanı falan bitap olmuş bitkin haldeydi. Çocuğun yanına vardığımda kendisini kurtaracağımı söyledim. Bende panik olmasın diye kendisine bana sarılma ben seni buradan çıkaracağım diyerek ona moral vermeye çalıştım. Yanına gittiğimde çocuk bana sarılarak beni tamamen kendisine kilitledi. Mesafe kısa olduğu için batarak çıkmayı denedim ve her batıp çıkmada bir adım daha öne geldim. Daha sonra üç adım atmamın ardından kıyıya çıkmış oldum. İşletme denize yakın olduğu için bazen uyarıda bulunuyoruz. Havanın dalgalı olduğu dönemlerde çocuklar panik olabiliyor. Toplamda üç çocuğu kurtardık" dedi.

"YAPTIĞIM MÜDAHALE, HEİMLİCH MÜDAHALESİ"

Nefes borusuna mısır ekmeği kaçan müşterisine doğru bir müdahale ile hayatını kurtaran Hakan Taslı ise, "Ben mekanımızın iç salonunda oturuyordum. Dış mekanımızın teras kısmında üç dört masa mevcuttu ve içerisi kalabalıktı. Mekanın iç kısmında beklediğimde dışarıdan sesler duymaya başladım. Bir panik havası olduğunu gördüm ve koşarak içeri geldim. ve direk o müdahaleyi yapmak istedim. Müdahale sonunda güzel sonuç çıktı. Müdahalenin ismi Heimlich müdahalesi. Bu müdahaleyi yaparken öncelikle panik yapmamanız ve noktayı iyi bilmeniz gerekiyor. Karın kısmı ile göğüs kafesi arasında boşluğa bastırarak sert bir müdahale gerekiyor. Aslında işletme içerisinde 15 kişi var ama bir panik havası olduğu için belki bilen müşterilerimiz var ama müdahalede bulunamadılar" diye konuştu.

(Ümit Güngör - İHA)

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Kaynak: İHA

mısır ekmeği, Ordu, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu bu kahramanlığı konuşuyor: Baba üç çocuğu, oğlu bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika

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