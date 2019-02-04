Son Dakika Haberleri: Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, Sahile İnip Talepleri Dinledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, Sahile İnip Talepleri Dinledi

1 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu sahilinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, Sahile İnip Talepleri Dinledi, System.String[]
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu sahilinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi. 

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile Ordu sahilinde dolaşan Güler, sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini de dinledi. Ordu sahilindeki gezintisi sırasında zaman zaman eski arkadaşlarıyla da karşılaşan Güler, arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Güler, daha sonra teleferikle Boztepe'ye çıkarak kenti izledi ve bir dizi incelemelerde de bulundu. Güneşli havayı fırsat bilip sahile akın eden vatandaşlar da, seçimlerde başarı dileklerinde bulunduğu Güler'le birlikte anı fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:27 Kaynak: DHA

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