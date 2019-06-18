Son Dakika Haberleri: Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: "Afete yönelik tedbirli olun"
Son Dakika Güncel Haber

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: "Afete yönelik tedbirli olun"

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısının 2. birleşimini gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan:
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısının 2. birleşimini gerçekleştirdi. Gündem öncesi Ordu'da gerçekleşen sel afetine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Celal Tezcan, vatandaşların dere boylarına yerleşim yapmaktan kaçınarak, gerekli önlemleri alması gerektiğine dikkat çekti.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Ordu Büyükşehir Belediye Meclisine Ordu'da yaşanan sel afetine dair bilgilendirme yapıldı. 4 ilçe ve 14 mahallede akşam saatlerinde yaşanan sel afetine yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Tezcan, "Vatandaşlarımızdan dere boylarına yerleşim yapmamasını rica ediyoruz. Afette can ve mal kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirleri ve önlemleri almamız gerekiyor" dedi.

10 gündem görüşüldü

Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığından gelen tekliflerden oluşan toplam 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı meclis toplantısını 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:52 Kaynak: İHA
Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 20:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: "Afete yönelik tedbirli olun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]