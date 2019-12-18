Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'den "Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Güler, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Güler, çalışanlara başarı temennisinde bulundu.

Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı, Trabzon, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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