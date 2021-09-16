Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Aybastı ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, amaçlarının, Aybastı ilçesinin bir çekim merkezi olması olduğunu bildirdi.

Başkan Güler, Aybastı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, sürdürülen yatırımları da yerinde inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Güler, Aybastı ilçesi ziyaretinde hem yatırımları yerinde görmek istediklerini hem de yeni döneme hazırlık yaptıklarını belirtti.

Aybastı'da, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve projesi devam eden çalışmaları yerinde gördüklerini anlatan Güler, "Aybastı ilçemizde turistlik faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Devlet demir yollarından gelen vagonların incelemesini yaptık. Bu vagonların Aybastı'mızda kafe, lokanta şeklinde değerlendirilmesi yapılacak. Üretimle ilgili projelerimizi, özellikle de hayvancılık ve tarım politikası ile turizmle yapacağımız çalışmaları arkadaşlarımızla görüşmeye geldik." ifadesini kullandı.

Güler, özellikle akarsu kenarında yeni yerleşim yerlerinin heyelanla ilgili değerlendirmelerini yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız göletler hem estetik hem turizm hem hayvancılık açısından önemli. Bütün canlılar buradan su içiyor. Aybastı'nın bir çekim merkezi olması bizim amacımız. Aybastı sadece gelip geçilen bir yer değil, kalınacak bir yer olsun istiyoruz. '3 ay değil, 12 ay Ordu' sloganıyla da Aybastılı artık kışın bile dükkanlarını kapatmıyorlar. Hayat burada durmuyor. 12 ay 4 mevsim turizmi, hayvancılığı değerlendiren çalışmaları yapıyoruz."

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan ise hem turizm hem de üretim anlamında Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in kendilerine çok şey kattığını dile getirdi.