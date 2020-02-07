Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesindeki deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıya ilişkin açıklamada bulundu.

Güler, belediyenin meclis salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte başladıkları 1994 yılından beri aynı belediyecilik anlayışlarının devam ettiğini söyledi.

Bunu, Ordu'da da aynı kararlılıkla uygulamaya çalıştığını ve bundan sonra da çalışacağını belirten Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kararlılığımız ve tutumumuz değişmemiştir, aynen devam ediyor. Bildiğiniz gibi kıyılar halkımızın anayasal hakkıdır, onlara aittir. Burada da bir sonuca doğru yürümekteyiz. Kararlılığımız aynen devam ediyor. Biz de yanlışa yer yoktur." dedi.