Ordu büyükşehir belediye başkanı güler: bizde yanlışa yer yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu büyükşehir belediye başkanı güler: bizde yanlışa yer yok - Son Dakika

Ordu büyükşehir belediye başkanı güler: bizde yanlışa yer yok

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: Bizde yanlışa yer yokORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: Bizde yanlışa yer yok

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, 12'şer katlı 3 blokun da olduğu Belde Evler Projesi'ne ilişkin konuştu. Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kıyılar halkımıza aittir. Kararlılığımız aynıdır. Bizde yanlışa yer yoktur" dedi.

Karadeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları için kent silüetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki kentin 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte şu an 12'şer katlı olan bu 3 blokun da olduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu.

'KARARLILIĞIMIZ AYNI'

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bahse konu binaların son durumuna ilişkin Ordu Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, şu an 12'şer katlı 3 blokun da olduğu çok katlı binalarla ilgili açıklama yaptı. Yıkım sürecinde sona gelindiğini kaydeden Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kıyılar halkımıza aittir. Kararlılığımız aynıdır. Bizde yanlışa yer yoktur" dedi.

100 BİN İMZA TOPLANMIŞTI

Özel Proje alanıyla yeni binaların da yapılacağı Durugöl Mahallesi'ndeki küçük göl de kurtarılacak. Göle yapılması planlanan binaların durdurulması için çevreciler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan imza kampanyasıyla 100 bin imza toplanmıştı.

Ordu büyükşehir belediye başkanı güler: bizde yanlışa yer yok

Mehmet Hilmi Güler, Ergün Taşcı, İhsan Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: Bizde yanlışa yer yok
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