Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: TMO'nun fındık alım süresini uzatması piyasayı rahatlatacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatması sayesinde piyasanın rahatlayacağını belirtti.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin her zaman fındığın ve fındık üreticisinin yanında olduğunu ifade etti.

TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatma kararıyla piyasanın rahatlayacağını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli bey müjdeli haberi verdi. Kendisiyle iletişim halinde olduğumuzu ve üreticilerimizin endişelerini yakinen takip ettiğimizi belirtmiştik. Hükümetimiz her zaman fındığın ve fındık üreticisinin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu kararın alınmasında büyük candan destekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye üreticilerimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkürü borç biliyorum."