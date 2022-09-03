Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Barbaros Hayrettin Paşa gemisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Barbaros Hayrettin Paşa gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

03.09.2022 18:42
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Barbaros Hayrettin Paşa gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun birçok alanda olduğu gibi, enerji alanında da adını sıkça duyuran bir il olmaya hazırlandığını bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun birçok alanda olduğu gibi, enerji alanında da adını sıkça duyuran bir il olmaya hazırlandığını bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın, dün Ünye Limanı'na demir attığını belirtti.

Ordu açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına başlanacağına işaret eden Güler, "Ordu'muz birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da adını sıkça duyuran bir il olmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Güler, sismik araştırma gemisinin gelmesiyle doğalgaz arama çalışmaları için ilk adımın atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Ünye Limanı'na demir attı. Gemi gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra daha önce elde edilen sismik verilere göre 25 deniz mili uzaklıkta doğalgaz arama çalışması gerçekleştirecek. Çalışmaların başlamasından dolayı tüm Ordulular olarak mutlu olduğumuzu dile getiriyor, bu önemli çalışmaların mimarı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 26 Ağustos'ta Ordu'ya yaptığı ziyarette, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık." açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Barbaros Hayrettin Paşa gemisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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