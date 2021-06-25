ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI
09. 04. 2021 tarih ve 31449 Sayılı Resmi Gazetede, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması düzenlenecektir. Proje Teslim tarihi 26 Temmuz 2021 saat 17. 00. Güncel şartnameyi www. yarisanordu. com adresinden indirebilirsiniz.
Proje Teslim Tarihi ve Saati: 26/07/2021, saat 17: 00'ye kadar (aynı zamanda Postaya verilme tarihi ve saati) Jüri Değerlendirme Süreci: 05/08/2021 - 07/08/2021 Sonuçların İlanı: 09/08/2021 Kolokyum ve Ödül Töreni: 16/08/2021
YARIŞMA HAKKINDA
Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin, tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda Ordu ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun konut projesi yarışması düzenlenmek istenmiştir. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile Ordu'nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak, yöresel mimariye olan ilgiyi ve hassasiyeti artırmak amaçlanmıştır.
BAŞVURU BELGELERİ
Ekip Listesi
Ekip İletişim Formu
Katılım Tutanağı
Yarışma Şartnamesi
Yarışma ile ilgili sorularınız için yarisan@ordu. bel. tr e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi: 444 10 52
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması - Son Dakika