Konuyla ilgili mahalle muhtarlıklarına da bilgilendirme yazısı gönderildiği aktarılan açıklamada, patoz kullanımının yasaklandığı 22 mahalle şu şekilde sıralandı:

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da 22 mahallede patoz kullanımına izin verilmeyecek - Son Dakika

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