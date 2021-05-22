ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ARAÇ FİLOSUNA TAKVİYE - Son Dakika

ORDU Büyükşehirler Belediyesi, araç filosuna 6 aracı daha dahil etti. 2 yılda toplam 130 iş makinesine ulaşan belediye, yeni araçlarla filosunu güçlendiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nda kullandırılmak üzere 6 aracı, filosuna kattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni alınan araçların incelemesini yaptı. Filoya dahil eden araçların kentin öz malı olduğunu belirten Güler, göreve geldiklerinden bu yana 130 iş makinesini şehre kazandırdıklarını söyledi. Güler, '95 iş makinesi ile bir hareket başlatmıştık. Dolayısıyla mal sahibi olan bir belediye olarak bu çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bugünde İtfaiye Daire Başkanlığımız ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlı emrinde kullanılmak üzere satın aldığımız araçları yerinde inceledik. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi araç parkımızı her geçen gün büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Satın aldığımız bu araçlara ilave olarak yılsonuna kadar yeni araçları filomuza katacağız. Böylece mal sahibi bir belediye olarak 95 iş makinesinden bu sayı aradan geçen süre içinde 130'a çıkmış oldu. Kiralama yapmadan araya aracının girmediği kimsenin nazını sözünü çekmeden hem daha verimli çalışma gerçekleştirmiş hem de daha kaliteli hizmet yapmış olacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz' ded