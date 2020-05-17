Ordu Büyükşehir Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendi enerjisini üretmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında türbin kurulumuna başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla yürütülen HES projesi çerçevesinde Ordu Çevre Enerji Sanayi Ticaret AŞ'nin 100 kw büyüklüğündeki türbinin montaj çalışmalarına başladığı belirtildi.

Ordu'daki içme suyu arıtma tesisine su taşıyan hatlara kurulumuna başlanan türbin hizmete girdiğinde, Altınordu ilçesindeki arıtma tesisinde ihtiyaç duyulan enerjinin 3 katı kadar elektrik üretimi gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, bu santralden üretilen fazla elektriğin ise Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer tesislerin ihtiyaçlarında kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Ordu Çevre Enerji Sanayi Ticaret AŞ tarafından projelendirilen HES türbininin yerli üretim olarak hizmet vereceği ifade edilerek, hızlı bir tasarım ve üretim süreci sonrasında Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hidroelektrik santralin 1 ay içerisinde devreye alınacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Güler, bu yatırımla birlikte Karadeniz bölgesinde şebekeden elektrik üreten ilk belediye olacaklarını belirterek, "Karadeniz'de örnek bir enerji üretim bölgesi olmaya talibiz. Bunu yerli ve özel sektör katılımıyla gerçekleştireceğiz. Hedefimiz kendisine yetebilen bir belediye olmak." ifadesini kullandı.