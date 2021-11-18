Ordu Büyükşehir Belediyesi kimsesiz vatandaşları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki kimsesiz, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yardımına koştuğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu'da yaşayan bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına gece gündüz çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, giyim, gıda, ev eşyası, sıcak yemek, ulaşım gibi yardımların yanında düzenli olarak vatandaşların evlerine ziyaretler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, aynı zamanda evde sağlık ve psikolojik destek hizmeti de verdiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, Ordu'da yaşayan kimsesiz, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların günlük hayatlarını yaşanılabilir kılmak adına ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gıdadan giyime, sıcak yemekten ulaşımına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımız vatandaşlarımızın aynı zamanda evlerine ziyaretler gerçekleştirerek evde sağlık ve psikolojik destek hizmeti de veriyoruz. Evde sağlık hizmeti kapsamında hemşiremiz eşliğinde tansiyon ve şeker ölçümleri yapıyoruz. Gerekli durumlarda psikolojik destek de vererek her anlamda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz 19 ilçemizde tek tek kapıları çalarak ihtiyaçları gidermek adına gece gündüz çalışıyor. Onların mutluluğu için de çalışmaya devam edeceğiz."