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Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm - Son Dakika

Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm

22.06.2021 15:11

Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm Ordu'da 80 yıldır devam eden heyelanı Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışma ile bir yılda durdurdu Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem 80 yıllık heyelanı durdurdu hem de heyelana sebep olan kaynak sularını depoda toplayarak 23 mahalleye yeni su...

Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm

Ordu'da 80 yıldır devam eden heyelanı Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışma ile bir yılda durdurdu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem 80 yıllık heyelanı durdurdu hem de heyelana sebep olan kaynak sularını depoda toplayarak 23 mahalleye yeni su kaynağı sağladı

ORDU - Ordu'da 1939 Erzincan depreminin ardından başlayan ve sürekli devam eden heyelan 80 yıl sonra durduruldu. 80 yıldan bu yana risk altında olan 23 mahalle ve 200 ev heyelan riskinden kurtulurken heyelanlara neden olan suların bir araya toplanmasıyla mahallelere içme suyu temin edildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bulunan 3 mahallede, 1939 yılında Erzurum'da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanlar başladı. Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte heyelanlar her geçen yıl artarak devam etti. Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük arazi günden güne kayarak, yerinden oynamaya başladı. Heyelanla birlikte toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan karayolunda da yaşanan göçmeler ve heyelanlar sonrası, yol zaman zaman trafiğe kapandı. Yaklaşık 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgileri de 3 yılda bir değişkenlik göstermeye başladı.

Başkan Güler'den tarihi talimat

Arazi etrafında bulunan Sülük Gölü olarak adlandırılan iki gölden kaynaklandığı belirlenen heyelanlar sonrası Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgede çalışma başlatıldı. İlk olarak İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı botlarla, göllerde derinlik ve suyun eğimine göre keşif çalışması yapıldı.

Mahallelere yeni içme suyu kaynağı

Göllerde yapılan drenaj çalışmalarının ardından ise göllerin boşaltılmasına geçildi. Kontrollü olarak boşaltılan göllerin ardından, zeminde taş dolgu çalışmasına geçildi. Heyelanlara neden olan kaynak suları bir araya toplanarak, boşaltılan göllerin altına bir su deposu inşa edildi. Yapılan tüm çalışmalarla birlikte, ilçenin 80 yıllık kanayan bir yarası çözüme kavuşurken, mahallelere de yeni su kaynağı sağlanmış oldu.

23 mahallenin adeta kalbiydi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler', "Burası Korgan ilçemizin bir asra yakın kanayan yarasıydı. Konu bize iletildiğinde çalışmaların başlaması talimatını verdim. Çünkü burası Korgan ilçemizin adeta kalbi gibi bir yer. 23 mahalleye ulaşım sağlayan bir güzergahın tam ortasında büyük bir sorun olarak karşımızda duruyordu. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarlar hem büyük bir sorunu çözdük hem de Korgan ilçemize yeni bir içme suyu kaynağı oluşturduk" dedi.

Muhtar Kayabaş: "80 yıllık sorunumuz çözüldü"

Korgan ilçesine bağlı Yazıcı Mahallesi Muhtarı Abdurahim Kayabaş, "Sülük Gölü'nde ilk heyelan 1910 yılında başlamış Fakat 1939 depreminin ardından buradaki fay hatlarının kırılmasıyla birlikte heyelanlar başlamış. 80-100 dönümlük bir arazi sürekli kayıyordu. Durumu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler beye anlattık. Kendileri çalışmaların hemen başlatılması talimatını verdi. Şu anda heyelanların önüne geçildi. 80 yıllık sorunumuz sona erdi. Araziden toplanan kaynak suları da alt tarafta yapılan depoda toplandı. Şimdi mahallelere içme suyu olarak verilecek" diye konuştu.

Muhtar Açıcı: "Buradan çıkacak sular ilçenin tamamına yetebilir"

Yenipınar Mahalle Muhtarı Mustafa Açıcı ise "Burada çok güzel bir çalışma yapıldı. Mahallelerimiz heyelan riskinden kurtuldu. Buradan çıkan su belki de 29 mahallenin ihtiyacına cevap verebilecek. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm
Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm
Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm
Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm
Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm
Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm
Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm

Toprak Kayması, Erzurum, Korgan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyeden 80 yıllık heyelan sorununa çözüm - Son Dakika


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