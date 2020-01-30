Ordu Büyükşehir Belediyesi, mobil tırla depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak tırından, Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'daki 21 köyde vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikram ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, deprem sonrası bölgeye mobil mutfak tırı gönderildiği belirtildi.

Tırın Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Zabit Yön koordinesinde, depremin ilk gününden bu yana bölgede olduğu kaydedilen açıklamada, bu şekilde Malatya'da bulunan 21 köydeki vatandaşlara çorba ve yemek ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yön, AFAD yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu itfaiye arama kurtarma ekiplerinin Elazığ, yardım tırları ve mobil mutfak tırının ise Malatya'ya yönlendirildiğini bildirdi.

Mobil mutfak tırının Kale ilçesinde konuşlandırıldığını belirten Yön, "Cumartesi gününden bu yana günlük 2 bin 500 kişiye ikramda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yön, mobil mutfak tırında bir aşçı ile yardımcısının bulunduğunu kaydetti.