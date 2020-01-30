Ordu Büyükşehir Belediyesi, mobil tırla depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir Belediyesi, mobil tırla depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mobil tırla depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak tırından, Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'daki 21 köyde vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikram ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mobil tırla depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak tırından, Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'daki 21 köyde vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikram ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, deprem sonrası bölgeye mobil mutfak tırı gönderildiği belirtildi.

Tırın Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Zabit Yön koordinesinde, depremin ilk gününden bu yana bölgede olduğu kaydedilen açıklamada, bu şekilde Malatya'da bulunan 21 köydeki vatandaşlara çorba ve yemek ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yön, AFAD yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu itfaiye arama kurtarma ekiplerinin Elazığ, yardım tırları ve mobil mutfak tırının ise Malatya'ya yönlendirildiğini bildirdi.

Mobil mutfak tırının Kale ilçesinde konuşlandırıldığını belirten Yön, "Cumartesi gününden bu yana günlük 2 bin 500 kişiye ikramda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yön, mobil mutfak tırında bir aşçı ile yardımcısının bulunduğunu kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:23:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu Büyükşehir Belediyesi, mobil tırla depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]