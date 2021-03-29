Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek - Son Dakika

Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek

29.03.2021 16:11

Son dakika gündem haberi... Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destekORDU Büyükşehir Belediyesi, il genelinde koronavirüs nedeniyle iş yerlerini kapatan 800 esnafa 1 milyon 600 bin TL nakdi destek yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek

ORDU Büyükşehir Belediyesi, il genelinde koronavirüs nedeniyle iş yerlerini kapatan 800 esnafa 1 milyon 600 bin TL nakdi destek yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iş yerleri kapanan işletmecilere Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 2 bin TL'lik destek yardımının ödemeleri tamamlandı. 22 Mart 2021 tarihi itibariyle ödemeleri yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi; 19 ilçede 711 kıraathane, 1 kır bahçesi, 49 internet kafe, 25 elektronik oyun salonu, 2 bilardo salonu, 1 lokal,9 çay bahçesi, 2 halı saha işletmecisi olmak üzere toplamda 800 esnafın ödemesini gerçekleştirdi. Belediye, 800 esnafın banka hesaplarına toplamda 1 milyon 600 bin TL para yatırdı.

'YARDIMLARIMIZ ESNAFLARIMIZIN HESAPLARINA YATIRILDI'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, esnaflara verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, 'Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak pandemiden dolayı zor durumda olan esnaflarımıza yardım etmek istedik. Bu sebeple İç İşleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapatılan işletmecilerimize 2 bin TL'lik bir yardım yaptık. Yardımlarımız esnaflarımızın hesaplarına yatırıldı. Biz büyük bir aileyiz, hepimizin sıkıntısı ortaktır. Dolayısıyla bu sıkıntıyı da çözüm arayışlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Esnafımıza verdiğimiz destek sözümüzü tuttuk. Güle güle kullansınlar" dedi.

Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek
Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek
Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek
Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek
Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek - Son Dakika Ekonomi


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