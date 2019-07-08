Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti

KARADENİZ kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı gökdelen inşaatları tepkilere neden olurken, Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce kent siluetini bozan binalar, havadan drone ile görüntülenirken, binalarla ilgili düzenleme yapılacağı öğrenildi. Binalara, sosyal medyadan tepki gösterenler, belediyelerin imar planlarını gözden geçirmesini, çirkin yapılaşmalara müsaade edilmemesini istiyor.'İmar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getiren uygulamayı fırsat bilenler, Karadeniz'in yaylalarına kaçak yapılar inşa etti. Bu yapılarla mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Bölgede yıkım işlemleri sürdürülürken, mavi ile yeşilin birleştiği Karadeniz'in kıyılarına inşa edilen çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılar da tepki çekiyor.Bölgede kıyı şeridi boyunca kent silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan çok katlı yapılar, imar tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, Karadeniz'in kıyısına hançer gibi saplanan çok katlı binalar, insan hayatı için de tehdit oluşturuyor. Çok katlı yapıların, yörenin yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturmasına, yöre halkının tepkisi büyüyor. Sivil toplum kuruluşları ve çevre kuruluşları tarafından da Karadeniz kıyılarında imarsız, çok katlı ve sahil şeridini bozan yapıların inşa edilmesine tepki gösteriliyor. Doğal dokuyu bozan kaçak ve çarpık yapılaşmanın yanı sıra çok katlı yapılara verilen imar izinleri de tartışılıyor. Sahil şeridinde yükselen inşaatlar, artan tepkilerle Karadeniz'de kıyısı bulunan illerin belediye encümenlerince masaya yatırıldı.ORDU'DA 17 KATLI GÖKDELENLER YÜKSELİYORBu konudaki çalışmalar sürdürülürken, Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi kıyı şeridinde, 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı gökdelen inşaatına gözler çevrildi. Geçen yılın Mayıs ayında, dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşıldı.Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce kent siluetini bozan yapılarla ilgili çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki çok katlı binalar, havadan drone ile görüntülenirken, binalarla ilgili düzenleme yapılacağı öğrenildi.Ordu'da, geçmiş yıllarda, sahil şeridi boyunca kıyı kenar çizgisi içinde kalan çok sayıda bina, mahkeme kararıyla belediye tarafından yıkılmıştı.Ordu'da kent silüetini bozan binalara, sosyal medyadan da tepki gösteriliyor. Belediyelerin imar planlarını yeniden gözden geçirmesini, mevcut yapıların da hukuki boyutlarıyla tekrar ele alınmasını isteyenler, yapılaşmalara müsaade edilmemesini istiyor. Kentte imara aykırı, çarpık yapılaşmanın önlenmesi için Ordu Çevre Derneği'nce de harekete geçildi. Çok katlı yapılaşmanın durdurulması amacıyla yargıya başvuruldu. Öte yandan Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'ndeki Kurbağa Gölü'nün yapılaşmaya açılması da tepkilere yol açmıştı. Ordu'da, sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan kampanya ile 100 bin imza toplanıp, ilgili kuruluşlara gönderilmişti.GÖNÜL: PROJE, İMARA AYKIRI DEVAM EDİYOROrdu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, 'Belde Evler Projesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nce 'özel proje alanı' ile ihale edildiğini, 17 katlı binanın yükselmesinin emsal teşkil edilip, çoğalabileceğini hatırlatarak, vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.Orduluların projeye tepki göstermesine rağmen projenin ihale edilip, gerçekleştirildiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden Belediye Meclis kararı alıp, çalışmayı durdurabileceğini hatırlatan Gönül, şöyle konuştu:"Burada bu binanın yasal dayanağı, 'özel proje alanları' diye yasa çıkarıldı. Kıyı kenar kanununu lağveden bir yasa. Durugöl'de sit alanı olmasına rağmen aynı proje alanı var. Burası Ordu halkının denize girdiği bir güzel yerdi. Şu görüntü çok çirkin, çok daha çirkinleşecek. 23 kata çıkabileceği düşünülüyor. Proje imara aykırı devam ediyor. Burada 3 blok bina yapılacak. 4'ü zeminde, 17 kat bina yapılacak. Daha fazla kat çıkılacağını düşünüyoruz. Bütün denizdeki görüntüyü de kapatmış vaziyette. Şehri yönetenlerin bu sese kulak vermesini, bu projeyi yeniden incelemesini istiyoruz."MUHTAR GÜNEYTEPE: DOĞAYA İHANETKirazlimanı Mahallesi'nin muhtarı Fikret Güneytepe ise mahalle sakinleri olarak projeye tepkili olduklarını belirtip, "Yapılan bina tamamen vicdana aykırı. Kanunen ne kadar kılıf bulursanız bulun. Çevredeki binalara 3 kat ruhsat veriyorsunuz; ama denizin kenarına 23 kat ruhsat veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Deniz kenarlarına yüksek bina yapmayın, yatay mimariye ağırlık verin' beyanatı olmasına rağmen bu beyanatlardan sonra bu olay gerçekleşti. Ordu siyasetinin de bunu kabullendiğine inanmıyorum. Bu, burada Ordu'ya da doğaya da ihanettir. Vicdana zaten sığmıyor. Burada insanlar denize giremiyor. Buranın yarın ne olacağı da belli değil. Bunlardan insanlar rahatsız oluyor. Gerekli adımların artık atılmasını istiyoruz" dedi. ÇOK KATLI YAPILAŞMA BÖLGEYE YAYILDIÖte yandan çok katlı yapılaşma, Karadeniz Bölgesi'nde kıyı şeritlerini tehdit ediyor. Ordu'nun yanı sıra Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyı şeritlerindeki çok katlı yapılar tartışılıyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde doğayla uyumsuz, çok katlı yapılara karşı da mücadele yürütülüyor. İlçede belediye meclisi gündemine gelen ve 17 kata kadar bina yapımını öngören yeni imar planı, tepkiler üzerine görüşülmesi için İmar Komisyonu'na geri gönderildi.Sinop'ta ise şehircilik ilke ve esaslarına uymadığı gerekçesiyle Belediye Meclisi'nde kabul edilerek, onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planları yargı tarafından iptal edildi. Kararla yeni imar planı hazırlanıp, onaylanıncaya kadar kentte inşaatlar durduruldu.Samsun'un İlkadım ilçesindeki Fener Plajı yanında, Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Müdürlüğü'nce kullanılan, kamuya ait araziye inşa edilen çok katlı otel inşaatı da tartışmalara neden olmuştu. 160 metre yükseklikte olan otel binası inşaatı, tepkiler üzerine 115 metreye düşürülmüştü. Rize ve Giresun kent merkezlerinde de kıyı şeritlerine inşa edilen çok katlı yapılar tepki çekiyor.

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